Youri Tielemans entre dans l'histoire, Jan Vertonghen tout proche d'égaler Wilfried Van Moer : les Diables en mode record

Les Diables Rouges sont apparus réveillés par la défaite subie face à la Slovaquie. Plusieurs joueurs en ont profité pour marquer des points.

Par rapport au match face aux Slovaques, Domenico Tedesco a opéré quatre changements dans le onze avec les retours d'Arthur Theate, Dodi Lukebakio, Jan Vertonghen et Youri Tielemans.

Dès le début de la rencontre, les deux derniers cités rentraient dans l'histoire des Diables Rouges.

La Belgique a commencé fort

En débutant dans l'axe de la défense à l'âge de 37 ans et 59 jours, Jan Vertonghen est devenu le troisième Diable le plus âgé dans une grande compétition, juste derrière Wilfried Van Moer (37 ans et 119 jours en 1982) et Pierre Braine (37 ans et 222 jours en 1938).

Toujours prompt à dénicher des statistiques croustillantes, Opta a également comptabilisé qu'en ouvrant le score après à peine 73 secondes, Youri Tielemans avait inscrit le but rapide de l'histoire de la Belgique dans un grand tournoi.