Notre homme du match de Belgique - Roumanie : "Vous ne regardez pas souvent la Bundesliga, n'est-ce pas ?"

Avec deux arrêts de grande classe et une passe décisive sur le but de Kevin De Bruyne, Koen Casteels a joué un rôle majeur dans la victoire de la Belgique contre la Roumanie, hier soir. Le portier des Diables est notre homme du match.

Vous avez pu le constater après avoir vu les notes que nous avons attribuées aux Diables, hier soir. Koen Casteels est, selon nous, l'homme du match de Belgique - Roumanie.

Certes, la performance de Kevin De Bruyne a été absolument sublime, sur tous les aspects ou presque. Mais sans l'ancien portier de Wolfsburg, qui a déjà été officialisé à Al Qadsiah, la Roumanie aurait égalisé après moins de cinq minutes, ainsi qu'en seconde période.

Koen Casteels déjà en train de faire oublier son prédécesseur

Nous ne voulons plus parler de "celui dont on ne peut pas prononcer le nom" (surtout quand on s'adresse à Koen Casteels), mais son ombre planait clairement avant le début du tournoi. Après cette rencontre face à la Roumanie, le chapitre peut être définitivement clos chez tout le monde, s'il ne l'était pas déjà. Koen Casteels a, tout simplement, été excellent, et a même orné sa prestation cinq étoiles d'une passe décisive pour Kevin De Bruyne sur le 2-0.

"Très satisfait bien sûr, c'est une victoire importante pour nous. Nous avons joué une bonne première mi-temps, très dominante, et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Le point négatif est l'efficacité, mais en seconde période, nous avons été très bons défensivement."

"Mes arrêts ont été cruciaux, c'est vrai. Lors de ce face-à-face (en seconde période), les défenseurs ont aussi très bien sprinté, ce qui m'a facilité la tâche. Nous jouons un championnat d'Europe, il n'y a absolument aucune mauvaise équipe. Il n'y aura aucun match lors duquel l'adversaire n'aura aucune occasion ou ne créera rien."

Vous ne regardez pas souvent la Bundesliga, n'est-ce pas ?"

Enfin, l'un de nos confrères a peut-être posé une question qu'il ne fallait pas. "Ma première passe décisive ? Vous ne regardez pas souvent la Bundesliga, n'est-ce pas ? J'ai vu que leur défense était très haute et Jan m'a dit de dégager le plus loin possible. Derrière, c'est très bien joué de Kevin pour se défaire de la défense et marquer."

Si, en plus de ces arrêts, notre gardien peut servir des caviars pareils...