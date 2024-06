Thibaut qui ? Les notes des Diables face à la Roumanie, et on est passé tout près d'un 10/10

Les Diables Rouges ont fait exactement le match qu'il fallait contre la Roumanie. Tous catastrophiques contre la Slovaquie ? Ce soir, ils étaient presque tous à leur meilleur niveau.

Casteels (9,5)

Sans lui, la Roumanie égalise, c'est une certitude. Une claquette en première période, un face-à-face remporté en seconde : la panoplie complète d'un gardien qui rassure en grand tournoi. Et derrière ? Un assist pour le break de KDB. Thibaut qui ?

Theate (6)

Un retour sobre et efficace dans le onze. Quasi-aucun apport offensif, il a laissé le champ libre à Doku et couvert ses chevauchées. Sa sortie sur blessure est peut-être un nouveau coup dur.

Vertonghen (7)

Parfois pris dans son dos en seconde période, il a compensé par son placement et son expérience. Ses longs ballons ont aussi été une arme à l'occasion, contrairement à Debast à ce poste.

Faes (8)

Très impressionnant dans l'impact et l'audace, il est à coup sûr le Diable qui se démène le plus et on est pas loin de penser qu'il joue en capitaine. Puis, bien sûr, il y a toujours ce "moment Wout Faes", quand il rate une passe ou se fait prendre dans le dos... mais ça n'a prêté à conséquence cette fois.

Castagne (6)

Son entente avec Lukebakio est évidente, et il a multiplié les appels et combinaisons intéressantes. Moins bon dans le repli défensif aujourd'hui, comme dans le dernier geste.

Onana (7,5)

Bien plus à l'aise dans ce rôle de sentinelle omnipotente, quasi-seul face à un milieu roumain il est vrai moins inspiré que Lobotka. De belles ouvertures, aucune prise de risque inutile : un patron.

© photonews

Tielemans (8)

Tielemans en n°8 chez les Diables, ça n'a jamais été notre tasse de thé... mais aujourd'hui, il jouait presque en second 10 aux côtés de KDB, et ça, ça marche. Il a débloqué l'Euro des Diables d'une frappe, comme on l'annonçait, et a aussi distillé les ouvertures lumineuses. Enfin, il enchaîne en sélection !

De Bruyne (8,5)

Et si c'était son moment ? Quelques chevauchées tout en nonchalance, une vision du jeu hors-norme, un assist annulé pour hors-jeu de Lukaku et le 2-0 qui a soulagé son équipe. Au niveau attendu.

Doku (7)

Un véritable poison, qui a livré un duel homérique avec Andrei Ratiu. L'a-t-il 100% remporté ? Pas forcément, mais ses dribbles insensés ont semé la panique. Dommage qu'aucun centre n'ait trouvé sa cible...

© photonews

Lukaku (6,5)

On va finir par penser que ce n'est pas son Euro. Mais si c'est comme le ketchup, l'Ukraine peut trembler, car Lukaku a marqué un troisième but annulé dans ce tournoi. À l'assist en pivot, il a ensuite eu trop de déchet dans ses combinaisons.

Lukebakio (7)

Titulaire semi-surprise, il a rappelé pourquoi Tedesco l'appréciait tant. Très intelligent dans ses courses, très juste dans ses contrôles de balle, il ne lui a manqué que le dernier geste. Sorti étonnamment tôt en seconde période.

(Carrasco : 6,5 ; Mangala : 6,5 ; Trossard : 5,5 ; Debast : 6)