Guardiola n'y croit plus vraiment : "C'est irréaliste"

Pep Guardiola et Manchester City sont déjà à neuf points de Liverpool, qui semble filer vers le titre de Premier League qui lui échappe depuis trente ans ...

Liverpool, vice-champion d'Angleterre en titre et plus sacré depuis 1990, semble cette saison bien parti pour ne plus craquer dans la dernière ligne droite. Les Reds comptent neuf points d'avance sur Manchester City, qu'on pointait favori pour le doublé.

Après avoir perdu à Manchester City, Leicester, deuxième de Premier League, reçoit Liverpool lors du Boxing Day ; l'occasion pour les Citizens de se rapprocher ? "J'espère que Leicester réalisera une bonne prestation contre Liverpool, mais je suis plutôt concentré sur notre déplacement compliqué à Wolverhampton", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse dans des propos rapportés par Skysports.

Irréaliste

Le Catalan n'y croit plus vraiment. "Je pense que c'est irréaliste de penser que nous pouvons rattraper une équipe qui a 60 victoires en 70 rencontres. S'ils perdent quelques matchs et que nous gagnons, nous verrons, mais je suis peu optimiste sur le fait qu'ils perdent quatre ou cinq matchs en 11-12 rencontres, c'est une équipe formidable", reconnaît Guardiola.

"Nous devons juste nous relaxer, jouer comme face à Leicester, gagner nos matchs pour assurer la qualification en Ligue des Champions et après, on verra ce qui arrive".