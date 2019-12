José Mourinho a fustigé le VAR : "Nous tuons le meilleur championnat du monde"

Ce week-end, Son Heung-min a vu rouge lors de la défaite contre Chelsea. L'international sud-coréen a été expulsé pour un geste d'humeur à l'encontre d'Antonio Rudiger et a été sanctionné de trois matchs de suspension.

José Mourinho était très remonté, il va devoir se passer d'un de ses meilleurs joueurs durant l'ensemble de la période du Boxing Day. Le technicien portugais a fustigé l'arbitrage.

"Je ne pense pas que c'était un carton rouge. Je pense que le but du VAR est de soutenir le football, d'apporter la vérité au spectacle, au football et hier, ils l'ont fait avec la décision de siffler un penalty. Et ils ont tué le match avec la décision concernant Heung Min Son. Nous tuons le meilleur championnat du monde. J'espère que Heung Min Son ne sera pas puni cinq fois", a souligné le Lusitanien avant de préciser ce qu'il en était.

"Il a été puni une première fois pour la faute que Rudiger lui a infligée. La seconde fois, il a été expulsé. La troisième punition serait ne pas de jouer contre Brighton, la quatrième serait de ne pas de jouer contre Norwich et la cinquième fois serait de ne pas de jouer contre Southampton. Je pense qu'être puni deux fois suffit. Il n'a pas besoin des troisième, quatrième et cinquième", a ajouté un José Mourinho remonté contre l'arbitrage.