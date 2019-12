Mikel Arteta décide de garder Freddie Ljungberg

Lors de la conférence de presse de ce lundi, le nouveau coach d'Arsenal a déclaré qu'il voulait travailler avec celui qui sera resté en tout 6 matchs à la tête des Gunners.

L'équipe londonienne sera entraînée par deux anciens joueurs d'Arsenal. A eux deux, ils ont disputé 468 matchs avec la vareuse des Gunners.

Arteta a expliqué son choix lors de la conférence de presse retranscrite sur le site d'Arsenal : "J'ai parlé à Freddie après le dernier match. On a discuté de ma vision du futur staff technique. Nous sommes arrivés à la conclusion que le mieux pour lui et moi était qu'il reste sur notre banc. Il connaît les joueurs, la situation, l'histoire du club. Et sa vision du jeu va également nous aider. J'ai un très bon présentiment".

Le duo fera ses débuts jeudi à Bournemouth. Le premier derby londonien viendra rapidement. Dimanche, les Gunners recevront Chelsea. Arsenal est onzième au classement avec 23 points. Mais la première place qualificative pour l'Europe n'est qu'à 5 points.

