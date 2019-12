📷 Les photos parfaites : Trent-Alexander Arnold fait également honneur à sa décennie

"Un meneur de jeu arrière droit", ce sont les termes de plus en plus sortis pour définir le talent des Reds. Si Liverpool décroche le titre en fin de saison, Trent Alexander-Arnold sera l'un des grands artisans.

Mais le joueur de 21 ans est déjà rentré dans l'histoire de son club en contribuant à la victoire en Ligue des Champions. Notamment par son coup de génie sur le corner lors de la remontada face à Barcelone, en offrant le but à Origi à la surprise générale.

Le jeune anglais a réalisé un joli clin d'oeil en sortant une photo de lui au début des années 2010 avec une au terme de cette décennie. Avec le même maillot, près d'un autre poteau de corner avec le même petit drapeau. Un tweet qui fait un grand buzz.

Happy new year everyone 😉



Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX