Guardiola et Ancelotti : derniers compliments avant l'affrontement

Les deux coachs tenaient leur dernière conférence de presse de l'année ce mardi. Manchester City et Everton s'affronteront le jour de l'an à 18h30.

Les deux légendaires entraîneurs se sont complimentés à tour de rôle. Guardiola a commencé à propos de l'entraîneur italien : "Carlo est un entraîneur avec des qualités et capacités incroyables. Il a déjà amené de bons résultats à Everton en à peine deux matchs. Ce sera donc un match compliqué pour nous".

L'Italien lui a rendu la pareille, comme on pouvait lire sur le site des deux clubs : "Pep est un entraîneur fantastique. Je m'entends bien avec lui. On ne s'est pas rencontrés beaucoup pendant les matchs, mais plusieurs fois lors de conférences de presse en Italie. Nous avons une très bonne relation et j'ai beaucoup de respect pour lui".

Les deux équipes s'affrontent ce mercredi à 18h30. Everton reste sur un 6 sur 6 avec Ancelotti à sa tête. Les Toffees sont déjà remontés à la dixième place. Les Cityzens, eux, luttent toujours avec Leicester pour prendre la deuxième place, derrière un Liverpool intouchable cette saison.