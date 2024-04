Malgré sa forme, Hans Vanaken va devoir faire une croix sur l'Euro

Hans Vanaken est l'un des meilleurs joueurs en Belgique depuis des années et est actuellement en pleine forme. Les analystes se demandent si Domenico Tedesco ne devrait pas réfléchir et l'emmener quand même à l'Euro. Ses chances sont pourtant minimes, voire inexistantes.

Tedesco a presque finalisé sa sélection pour l'Euro. Trois places supplémentaires inattendues sont venues s'ajouter, mais même avec celles-ci, Vanaken n'est pas immédiatement dans le viseur du sélectionneur national.

Depuis l'arrivée de Tedesco, Vanaken n'a pas joué une seule minute avec les Diables Rouges. Il a été appelé pour deux matches - contre l'Autriche et l'Estonie - mais est resté sur le banc pendant 90 minutes à chaque fois. Par la suite, il n'a plus été sélectionné.

Sa position est inexistante chez les Diables

Tedesco opte pour un système clair : le 4-3-3. Il y a un "numéro 10" qui a toute liberté et deux milieux défensifs qui doivent rester à l'arrière pour la défense.

Au fil des années, Vanaken a reculé dans la hiérarchie et n'est plus un vrai "10". Il évolue au Club Bruges avec Onyedika dans son dos et Vetlesen à ses côtés. Un autre trio, mais aussi une toute autre animation.

Trop de concurrence

De Bruyne, Trossard, Mangala, Vranckx, Tielemans, Vermeeren, De Ketelaere... Le milieu de terrain de Tedesco est déjà bien fourni et chaque poste est doublé. Il faudrait plusieurs blessures avant que Vanaken ne soit à nouveau pris en considération.

Le sélectionneur voulait également rajeunir. Ce n'est pas que Vanaken, âgé de 31 ans, soit "fini", mais pour Tedesco, Vermeeren, De Ketelaere, Keita, Vranckx sont l'avenir.

Jamais un joueur clé

Indépendamment du fait que Vanaken le mériterait actuellement sur base de ses performances, il n'est jamais devenu un joueur clé en équipe nationale. Encore une fois en raison de cette concurrence.

Il a accumulé 23 sélections, marquant cinq buts et délivrant six passes décisives, mais au total, il n'a joué que 1.339 minutes. Il n'a même pas joué une seule minute lors de grands tournois.