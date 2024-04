📷 Vers un départ de Domenico Tedesco ? Son agent a rendez-vous avec un club !

Domenico Tedesco sera-t-il encore à la tête des Diables Rouges après l'Euro 2024 ? La question semble absurde compte tenu du contrat qui le lie à la fédération jusqu'en 2026 (au moment de la Coupe du monde).

Et pourtant, elle mérite d'être posée puisqu'un club semble avoir mis le nom du technicien germano-italien dans sa shortlist.

Comme annoncé par La Gazzetta dello Sport il y a quelques jours, le sélectionneur des Diables serait dans la short-list de l'AC Milan afin de devenir leur entraîneur... la saison prochaine !

S'il s'agissait d'une rumeur, il semblerait que cela devienne de plus en plus concret. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'agent de Domenico Tedesco aurait un rendez-vous avec la direction milanaise la semaine prochaine.

Les discussions devraient porter sur une potentielle arrivée et surtout avec l'idée de créer l'opportunité de songer à cette option.

🚹 #BREAKING

🇧đŸ‡Ș Domenico Tedesco part of #MilanAC's short-lists for next season ! Confirmed âœ

đŸ”Žâš«ïž A meeting has been set between the Italian agent of the Red Devils coach and the Milanese management start of next week to probe the intentions of the 38yo coach through his… pic.twitter.com/nyeQ3biVyL