Kevin De Bruyne meilleur joueur d'Angleterre en 2019 selon les cotations

On le sait, Kevin De Bruyne a vécu une année 2019 de très haut vol. D'après le site de statistiques WhoScored, qui a révélé son équipe de l'année, le Diable Rouge est même le joueur le mieux noté en Angleterre.

Le célèbre site de statistiques WhoScored a révélé son équipe de l'année 2019 en Premier League selon les cotations des joueurs et sans surprise, Kevin De Bruyne y figure avec une cotation moyenne de 7,72 sur l'année. Le joueur de Manchester City est entouré notamment de ses équipiers Raheem Sterling (7,51) et Sergio Aguero (7,30), de trois défenseurs de Liverpool, de deux joueurs de Leicester City (Maddison et Vardy) et, plus surprenant, du portier de West Ham United Lukas Fabianski, meilleur gardien d'Angleterre en 2019 selon WhoScored donc.

Mais KDB fait mieux que tous les autres en termes de cotation : avec 7,72, il est le joueur le mieux noté d'Angleterre sur l'ensemble de l'année civile. WhoScored précise également que De Bruyne est le joueur ayant été le plus récompensé du trophée "d'homme du match".