Le vrai Moussa Djenepo enfin sur la voie du retour au Standard ? "On sait tous que c'est son gros défaut"

Moussa Djenepo reprend progressivement des couleurs au Standard. Invisible en début de saison, le Malien a été l'auteur d'une montée très intéressante contre le KV Malines, et reprend petit à petit confiance en ses dribbles.

Victime d'une légère blessure, Moussa Djenepo a commencé les deux derniers matchs sur le banc, au profit de Cihan Canak. Dans une saison difficile, le Malien semble avoir perdu le coup de rein qui était le sien avant son départ en Angleterre.

De match en match, et encore plus depuis l'arrivée d'Ivan Leko, la situation de l'ailier gauche s'est toutefois améliorée. Djenepo retrouve petit à petit ses dribbles, et a fait beaucoup de mal à la défense de Malines, en montant aux environs de l'heure de jeu.

"Moussa est un joueur important, qui évolue dans une position importante. Il est bon en un contre un, pour créer des problèmes à la défense adverse. Cette saison, il lui a manqué sa touche finale, mais il essaye de faire de son mieux" commentait Ivan Leko à son sujet en conférence de presse, ce vendredi, lors de sa préface de la réception de Saint-Trond.

Moussa Djenepo retrouve enfin son explosivité... mais doit encore travailler ses derniers gestes

"C'est vrai que contre Malines, les entrants ont changé la physionomie de la rencontre. Ils ont apporté du danger, c'est une chose positive. Pour Djenepo, l'important est de continuer à travailler pour revenir à son meilleur niveau, en soignant notamment son dernier geste. On sait tous que les joueurs offensifs ont besoin de statistiques dans le football moderne. C'est son plus gros défaut de la saison."

C'est peu de le dire. Moussa Djenepo n'a marqué qu'une seule fois, un petit peu chanceusement contre l'Union, en fin de phase classique, et n'a pas délivré la moindre passe décisive.

En début de saison, l'ancien de Southampton était en dessous de tout. Ses dribbles ne fonctionnaient pas, ses passes et transitions étaient imprécises, ses derniers gestes également. Le Malien se mettait aussi la pression, conscient de son rôle supposément déterminant dans l'effectif, par sa valeur marchande, son expérience en Angleterre et son passé avec les Rouches.

Désormais, Moussa Djenepo retrouve petit à petit l'explosivité qui est la sienne, mais n'a pas encore retrouvé son efficacité dans la dernière touche. Un axe de progression primordial pour celui que le Standard a recruté contre 3.5 millions d'euros en été.