Mazzù pouvait-il sauver Charleroi ? "Je suis persuadé que l'on y serait arrivé"

Après une saison catastrophique, Charleroi a décidé de se séparer de Felice Mazzù. Dans la foulée, Rik De Mil est arrivé et les Zèbres sont désormais à une victoire du maintien.

Au finish : voilà comment Charleroi s'est retrouvé en Playdowns au terme de la phase classique lors de la 30e et ultime journée. Un cauchemar pour un club qui veut prétendre au minimum aux Europe Playoffs.

Un homme a fait les frais de cette terrible aventure : Felice Mazzù. Quelques jours après avoir acté la participation à la course au maintien, le technicien carolo a été remercié par la direction du club.

Dans la foulée, celle-ci a nommé Rik De Mil et les Zèbres sont désormais à une petite victoire d'un maintien assuré en Jupiler Pro League pour la saison 2024-2025.

Mazzù aurait pu assurer le maintien à Charleroi

Cependant, pour Sandro Salamone, tout était encore possible et Felice Mazzù aurait pu réussir un miracle. "Oui, on aurait sauvé le club en playdowns. J’entends que Charleroi développe un football extraordinaire", a affirmé l’ancien bras droit de Felice Mazzù dans une interview accordée à la Dernière Heure.

"J’avoue que je n’ai pas regardé leurs rencontres car je préfère me ressourcer pour le moment mais les résultats actuels, ce sont des prestations que l’on aurait pu faire."

S'il souligne le fait qu'il faut reconnaître la "superbe performance" du Charleroi de De Mil à Courtrai dans le "Felice Time", les "résultats ne sont pas extraordinairement différents".