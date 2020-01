Romelu Lukaku fait le bilan : "Une décennie d'émotions"

Romelu Lukaku a posté ses voeux de nouvelle année, sous forme de bilan des dix années écoulées.

Les années 2010 auront été celles de l'explosion pour Romelu Lukaku, qui a fait ses débuts professionnels avec Anderlecht en 2010. Le Diable Rouge a donc publié ses voeux de fin d'année et en a profité pour faire le bilan, postant plusieurs photos issues de ses passages dans les clubs qui l'ont accueilli :"Marquer à 16 ans pour mon club de coeur le RSC Anderlecht, représenter mon pays la Belgique à 16 ans également ; j'ai rejoint le club que je supportais étant enfant, Chelsea, où j'ai tant appris dans le vestiaire", commence-t-il.

"Que de l'amour" pour Manchester United

"Merci à West Bromwich Albion d'avoir offert à un jeune de 19 ans la chance de réaliser son rêve, marquer en Premier League. Everton FC : je dois tant à ce club qui a cru en moi et m'a donné ma chance, j'ai réellement aimé mon passage là-bas, les supporters sont incroyables", se rappelle Lukaku, qui n'a que des mots positifs pour Manchester United également : "Un si grand club, avec de super personnes et supporters. J'y ai appris beaucoup des coachs et le club m'a préparé mentalement pour ce qui va suivre dans ma carrière. Les gens peuvent dire de la m*rde, mais en toute honnêteté, je n'ai que de l'amour pour les gens impliqués là-bas et ils le savent".

Lukaku a ensuite rendu hommage à l'Inter Milan : "Un club qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. Vous savez tous que j'étais fan d'Adriano, être ici est une bénédiction. C'est un honneur de porter ce maillot et d'être ici à San Siro", déclare-t-il avant de conclure sur une note plus personnelle.

"Mes moments préférés sont ceux que je peux partager avec mon frère Jordan, mon bras droit, celui qui voit tout. Mon plus grand soutien et mon plus grand critique. Que de l'amour sur toi, mon gars. La naissance de mon fils également, mais vous savez que je ne posterai aucune photo, c'est personnel. Une décennie pleine d'émotions, de hauts et de bas, l'histoire de ma vie. Je vous souhaite à tous une heureuse année 2020".