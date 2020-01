La Juventus tient son premier gros transfert de l'année

Le jeune joueur appartient à l'Atalanta, même s'il n'a joué qu'à trois reprises pour le club de Bergame.

Pour cause, Dejan Kulusevski fut prêté à Parme cet été. Avec les Jaunes et Bleus, le jeune suédois réalisait une excellente saison. En 17 matchs disputés, il a marqué 4 goals et distribué 7 passes décisives.

Dejan Kulusevski n’a que 19 ans mais il compte déjà une sélection avec l’équipe nationale suédoise. Avec les jeunes, il a inscrit en tout 15 goals pour son pays.

A présent, AS le signale parti pour Turin. Le jeune attaquant a passé ses examens médicaux ce jeudi matin. Selon la presse italienne, il devrait signer avec la Juventus dans les prochaines heures, pour un montant de 35 millions d’euros.