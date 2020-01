Eden Hazard a 29 ans : 2020 doit l'amener sur le toit de l'Europe

Eden Hazard fête ses 29 ans. Dans la tête de beaucoup d'entre nous, il est toujours ce petit gars de Lille qui débarquait à Chelsea pour dominer la Premier League ; il est désormais, à l'approche de la trentaine, à la conquête du Real Madrid.

Le temps qui passe se mesure différemment selon les personnes, selon leurs centres d'intérêts. Une ville que les travaux défigurent ou reconfigurent ; un musicien dont le style change au fil des années ; un proche dont les cheveux grisonnent ; vos amis proches qui se marient, deviennent parents. Pour les amateurs de football, le temps qui passe se mesure aussi à ces joueurs qui étaient des "espoirs" hier, des joueurs qu'on a vu partir à la conquête du monde, et qui approchent de la trentaine aujourd'hui.

Oui, Eden Hazard a 29 ans : le Brainois entame sa 30e année aujourd'hui, alors que tout le monde a encore en tête ses trophées d'Espoir de l'année en Ligue 1, son arrivée à Chelsea à 21 ans en 2012, voire même (pour les nostalgiques) ses débuts en sélection à 17 ans. On ne peut qu'espérer qu'en 2020, aucune blague ne sera faite au sujet d'un certain hamburger (c'est piètrement raté pour 2019).

Vers les 30 ans et le sommet

Certes, la 29e année d'Eden ne s'est pas forcément terminée comme il l'aurait souhaité. Avec un seul petit but en Liga, une blessure survenue juste au moment où il commençait à prendre ses marques et à monter en puissance et une première partie de saison globalement décevante au Real Madrid, Hazard n'est certainement pas là où on l'imaginait il y a un an.

2️⃣9️⃣. We all know where the party is on January 7th, @hazardeden10 pic.twitter.com/oStu5IeAcu — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) January 7, 2020

Mais l'année 2019 d'Eden n'a pas été un échec pour autant : vainqueur de l'Europa League (et décisif en finale avec ses deux premiers buts de la compétition), meilleur passeur de Premier League, 13e du Ballon d'Or, Diable de l'année (5 buts, 7 assists). Un transfert dans le club de ses rêves où certes, tout ne s'est pas passé comme prévu jusqu'ici, mais où sa réussite semble cousue de fil blanc.

Où en sera Eden Hazard à 30 ans ? Tout est encore possible. L'Euro 2020, la Ligue des Champions, la Liga ... Le Ballon d'Or ? On ne peu que lui souhaiter, si pas tout ça, au moins une partie. Et on le parie avec vous ce 7 janvier 2020 : le capitaine des Diables Rouges remportera au moins deux de ces trophées. Histoire d'entamer la trentaine au sommet. Rendez-vous dans un an, Eden ...