Munas Dabbur envoyé d'un grand championnat à un autre

L'attaquant israélien n'aura joué qu'une demi-saison avec son employeur espagnol. Pourtant, l'été dernier, Séville l'avait acheté pour 17 millions d'euros.

Munas Dabbur n'a disputé que 24 minutes en Liga. La seule opportunité que le club andalou lui a donnée, c'est en Europa League. Et l'attaquant de 27 ans l'a plutôt bien saisie. Pour le moins, en termes de statistiques ; Dabbur a trouvé le chemin des filets à trois reprises et a également délivré deux assists. Mais, il faut le préciser, deux de ses buts et ses deux passes décisives ont été réalisées face à Dudelange, qui n'est pas le club le plus impressionnant de l'Europa League.

Les dirigeants espagnols ont donc décidé de s'en débarrasser. Hoffenheim vient de le transférer pour un montant de 12 millions d'euros, annonce ce mardi le club allemand. Séville aura donc perdu 5 millions dans l'échange, en moins de six mois.