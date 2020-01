Courtois donne le premier titre de la saison au Real Madrid

Ce dimanche soir se jouait la finale de la Super Coupe d'Espagne. Bien qu'aucune des deux équipes n'ait remporté la dernière Coupe ou le dernier championnat, le Real et l'Atlético avaient éliminé le Barca et Valence en demi-finale. Le tout, en Arabie Saoudite.

C'était la cinquième fois en six ans que le derby madrilène prenait place... à l'étranger. Le Real avait remporté deux Ligue des Champions contre leur rival madrilène, mais l'Atlético leur avait rendu la pareille à deux reprises, certes en match amical et en finale de Super Coupe d'Europe aux Etats-Unis et en Estonie.

Pour cette finale de Super Coupe d'Espagne pour le moins particulière, les compteurs étaient donc remis à zéro. Les joueurs du Real poussaient dès le début. La possession était clairement dans le clan de Zidane et les siens (71% en faveur du Real à la mi-temps).

Malgré tout, les Blancs ne parvinrent pas à faire la différence. Le score restait sur un 0-0 qui envoyait les deux équipes madrilènes en prolongation. Durant celle-ci, Federico Valverde fut exclu, obligeant le Real à jouer les dernières minutes à 10 contre 11. Les équipes n'arrivaient toujours pas à se départager. Direction la séance de tirs aux buts.

Lors de celle-ci, le Real s'imposa facilement. Carvajal, Rodrygo, Modric inscrivaient leur tir au but. Par contre, Saul envoyait le ballon au dessus. Ensuite, Courtois réalisait un bel arrêt. Sergio Ramos faisait 4-1 : le Real Madrid emporte le premier trophée de l'année !