🎥 Premier League : Liverpool, trop fort pour West Ham, poursuit sa course en tête

Les Reds se déplaçaient à Londres pour le match en retard comptant pour la 18Úme journée de Premier League.

Une belle occasion de prendre le large au classement en cas de victoire pour Liverpool, avec Origi titulaire en remplacement de Sadio Mané, blessé.

Les Reds dominaient le début de rencontre face à une formation de West Ham en souffrance, et s'offraient une première belle occasion par Robertson (24e) avant que les hommes de Klopp n'obtiennent un pénalty dix minutes plus tard, par Origi déséquilibré dans la surface par Diop. Salah ne tremblait pas et ouvrait le score (35e).

West Ham se montrait un peu après la pause, mais Liverpool restait maitre du jeu et Oxlade-Chamberlain doublait la mise (52e) bien lancé par Salah. Les Reds restaient dangereux mais laissaient West Ham revenir dans la recontre. Les Hammers trouvaient le poteau (71e) suite à une action confuse d'Alexander-Arnold qui évitait le pire. Salah trouvait également le poteau (78e) d'une belle frappe enroulée, avant que Snodgrass n'alerte Alisson sur coup-franc.

Le score ne bougeait finalement plus, Liverpool poursuivent leur cavalier seul vers le titre avec 19 points d'avance sur Manchester City en tête de Premier League. West Ham reste à la 17ème place.