Guillaume Gillet se plait à Lens : "J'espère que nous allons nous remettre à table"

Guillaume Gillet semble être comme un poisson dans l'eau au RC Lens où il espère prolonger son séjour, et voir le club évoluer en Ligue 1.

L'ancien Anderlechtois évolue chez les Sang & Or depuis 2018 et semble s'y plaire au point d'espèrer y prolonger son séjour : "La saison dernière, la direction et moi avions convenu d'un certain nombre de rencontres à jouer. En cas de montée en Ligue 1, je prolongeais automatiquement", expliquait le milieu de terrain et capitaine dans des propos repris par le média maligue2.

"Mais pour cette saison, mon contrat ne contient pas de clause qui le stipule. J’espère que nous allons nous remettre à table à nouveau pour en discuter. Je ne suis pas pressé. Mon seul objectif est de ramener le club en Ligue 1 et si je continue à m'impliquer, je suis certain de l’issue."