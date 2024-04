Dries Mertens, encore et encore décisif : série folle pour le Diable Rouge !

Dries Mertens ne s'arrête plus avec le Galatasaray. Le Diable Rouge a délivré deux passes décisives ce vendredi soir.

Le Galatasaray a été s'imposer sur la pelouse de l'Adana Demirspor ce vendredi sur le score de 3 buts à 0. Une belle victoire, à laquelle a encore contribué Dries Mertens (37 ans).

Le Diable Rouge est en effet à l'assist sur le premier et le troisième but, signés Ziyech et Icardi. Mertens délivrait là ses 15e et 16e passes décisives de la saison avec le Galatasaray, confirmant une forme absolument resplendissante.

Le Belge compte en effet 8 passes décisives sur les 6 derniers matchs de championnat, auxquelles il a ajouté deux buts.

De quoi laisser bon espoir à ceux qui l'imaginent bien prolonger le plaisir au moins une saison de plus, alors que Dries Mertens a déjà laissé sous-entendre qu'il comptait s'arrêter en juin prochain.