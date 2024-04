Nicky Hayen espérait deux retours pour Bruges à Genk : il risque d'être déçu !

Le Club de Bruges peut mettre totalement hors-course le Racing Genk s'il va s'imposer à la Cegeka Arena dimanche. Mais Nicky Hayen ne pourra peut-être pas compter sur deux retours espérés.

Le Club de Bruges a frappé un grand coup en écrasant Genk ce mercredi (4-0). Maintenant, les Blauw & Zwart veulent enfoncer le clou dimanche (13h30) et écarter le Racing de la course au titre pour de bon.

Pour ce faire, Nicky Hayen espérait pouvoir compter sur le retour de deux cadres. Ainsi, Casper Nielsen, qui n'a joué que les deux premières rencontres de ces Playoffs, semblait proche d'un retour, tout comme Simon Mignolet, absent depuis la dernière rencontre de phase classique.

Mais le Nieuwsblad nous apprend ce vendredi que le retour des deux joueurs pourrait bien être retardé. Si tous deux s'entraînent pleinement avec le groupe, la décision sera prise en dernière minute par le staff médical.

En l'absence de Mignolet, Nordin Jackers, qui n'est que prêté par OHL, a impressionné tout le monde. Le gardien de but de 26 ans pourrait bien être en train de décrocher son transfert futur, même si Bruges semblait jusque là paré en matière de gardiens de but avec Nick Shinton et Josef Bursik.

Casper Nielsen, lui, déçoit par moments mais a tout de même disputé 41 matchs cette saison (3 buts, 2 assists) toutes compétitions confondues. Nul doute que si Bruges veut aller au bout sur les deux fronts, en Europe et en JPL, son retour pourrait aider.