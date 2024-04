Aucun problème de licence pour ces deux clubs historiques de notre football, qui montent bien en Challenger Pro League !

La licence n'est pas toujours un détail administratif à régler pour nos clubs de Pro League. Mais les deux petits nouveaux, Lokeren-Temse et la RAAL, l'ont obtenu sans sourciller.

Ce vendredi, via les réseaux sociaux, les deux clubs ayant survolé la Nationale 1 cette saison ont confirmé qu'ils avaient bel et bien obtenu la licence permettant d'évoluer en Challenger Pro League.

Ainsi, la RAAL, championne de N1, va pouvoir savourer sa remontée au sein du football professionnel, 18 ans après avoir été reléguée de D1 en D3. En 2009, le club avait été radié, et renaissait en 2017 sous le nom RAAL.

Il y a quelques semaines, Nicolas Frutos, directeur sportif des Loups, nous avait accordé une interview et avait présenté les ambitions de La Louvière dans cette Challenger Pro League (lire ici).

Lokeren-Temse obtient également sa licence

Autre réincarnation d'un club belge historique, Lokeren-Temse, deuxième de Nationale 1, a également obtenu sa licence. Les pensionnaires du légendaire Daknam évolueront bien en Challenger Pro League la saison prochaine.

Le Sporting Lokeren avait fait faillite en 2020, et fusionné avec le club amateur de Temse pour repartir en D2 VV. Les Waeslandiens ont enchaîné les montées, et retrouvent donc le football professionnel 4 ans plus tard.