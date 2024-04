Le symbole de la fracture entre le Standard et 777 Partners, confirmé par Ivan Leko : "Je savais qu'ils étaient là"

Ivan Leko sera-t-il encore l'entraîneur du Standard la saison prochaine, ou compte-t-il profiter de la trêve estivale pour fuir une situation délicate ? L'entraîneur des Rouches a laissé peu de doutes, mais a confirmé la fracture certaine entre le club et ses propriétaires.

Le CEO de la branche football de 777 Partners, Don Dransfield, et le directeur sportif général, Johannes Spors, étaient dans les travées de Sclessin pour assister au partage des Rouches contre Malines, mardi.

Les deux américains sont rapidement rentrés à Londres, mercredi, après avoir pris connaissance des nombreux messages de haine à leur encontre. Interrogé sur leur venue en conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko a confié ne pas avoir discuté avec ses deux supérieurs. "Non, je n'ai pas parlé avec les propriétaires. Je sais qu'ils étaient là, mais je n'ai pas eu de discussion avec eux." La preuve, une nouvelle fois, de la fracture entre le monde liégeois et le monde londonien de 777.

On ne m'a pas mis de pistolet sur la tempe pour que je vienne"

Beaucoup ont parlé d'éventuelles demandes du Croate quant à la saison prochaine. Ivan Leko pourrait-il quitter Sclessin pendant l'été s'il ne reçoit pas les garanties nécessaires, notamment concernant le mercato estival, les finances et les ambitions du club ?

"Personne ne m'a mis de pistolet sur la tempe pour que je vienne. On m'a appelé, et j'ai décidé que je voulais venir. J'aime être ici, malgré les mauvais résultats. On a des bonnes choses, de la qualité. Il y a des bons moments."

Relever un club de tradition, l'essentiel pour Ivan Leko au Standard

"Quand je rentre à la maison, c'est vrai que je me dis que j'aimerais avoir une équipe qui se bat pour plus. J'espère que ce sera le cas bientôt. Peu importe qui est l'entraîneur, l'important est de relever ce club de tradition. Tout le monde doit essayer de donner un petit quelque chose pour aider le club à revenir sur le droit chemin" a conclu Ivan Leko.

Le T1 assure donc qu'il sera toujours l'entraîneur du Standard la saison prochaine, mais "dans le football, c'est parfois difficile de prévoir les choses" ajoute-t-il lui-même.