Pep Guardiola aborde le "problème" de Jérémy Doku et la façon dont il l'a réglé

Jérémy Doku a montré de belles choses lors de sa première saison à Manchester City, mais reste inconstant. Ce qui n'est pas surprenant après quelques petites blessures et une période d'adaptation. Pep Guardiola souhaite également le voir jouer un rôle différent.

Pep Guardiola s'est mis sérieusement au travail avec le produit de Neerpede. Jérémy Doku apporte toujours du spectacle et du danger, mais il doit aussi pouvoir le faire sur des périodes plus courtes. En tant que remplaçant, son impact était toujours beaucoup moins important que lorsqu'il commençait le match, ce qui est étrange au vu de son style si explosif.

Contre le Real Madrid, il a montré pour la première fois qu'il pouvait aussi apporter quelque chose en tant que remplaçant. "Il a franchi une étape. Quand il est arrivé, après West Ham, je pensais 'oh mon dieu, quel joueur incroyable', et jusqu'à sa blessure, il était toujours au top. Mais à chaque fois qu'il venait du banc, son impact n'était pas bon", a déclaré Guardiola plus tôt.

"Il était bon en tant que titulaire, moins en tant que remplaçant. Nous en avons parlé, de l'impact qu'il pourrait avoir lorsque les joueurs étaient fatigués et de cette qualité spéciale en un contre un. Il doit pouvoir changer un match. Comme contre Madrid, où il a créé de nombreuses opportunités".

"En un contre un, Jérémy est un joueur exceptionnel, près de la surface de réparation. Il est jeune et doit encore s'améliorer sur différents aspects, mais dans le dernier tiers du terrain, il est extrêmement important pour nous."

Tout comme Riemer avec Amuzu

Doku a également le profil pour faire la différence dans le dernier tiers d'un match, un peu comme Francis Amuzu à Anderlecht à l'heure actuel, que Riemer garde toujours sous la main comme joker.

Cependant, Jérémy Doku est considéré comme un futur joueur de classe mondiale et doit naturellement viser plus haut. Si Guardiola le voit maintenant comme un joker, Doku ne doit pas laisser cela durer trop longtemps, ou son rôle pour la saison prochaine pourrait également en être impacté.

Quant à Domenico Tedesco, il prend également des notes : si Jérémy Doku est un titulaire en puissance chez les Diables Rouges, le voir devenir également plus décisif en montant au jeu peut être un sacré bonus si à l'avenir, le sélectionneur venait à privilégier d'autres options dans le onze...