Les premiers mots de Simeone sur le retour de Carrasco : "Si c'est possible, il nous acompagnera sans aucun doute contre le Real"

Le technicien argentin connaît très bien le Diable Rouge. Il l'a déjà entrainé pendant plus de deux ans et demi durant ce qu'il faut désormais appelé son premier passage à l'Atlético Madrid.

L'officialisation du retour de Yannick Carrasco, sous forme de prêt de six mois, à Madrid s'est faite quelques minutes avant le début de la conférence de presse d'avant match. Ce samedi l'Atlético affrontera le Real Madrid. Inévitablement, les journalistes espagnols sont immédiatement revenus sur la nouvelle recrue.

A ce propos, Simeone a déclaré : "On parlait de manière continuelle avec Carrasco durant ce mercato. Comme vous le saviez, on cherchait un nouvel élément offensif ces derniers jours. Et une des options était Carrasco. Il est très excité d'être de retour ici. Sans parler du talent et du beau football qu'il nous a déjà offert il y a deux ans".

Son coach a également évoqué une éventuelle présence du Diable Rouge pour le prochain match capital de ce samedi : "Si les papiers sont en ordre, il nous accompagnera sans aucun doute. J'apprécie l'envie démontrée par Yannick, c'est un pas important pour la suite des événements".