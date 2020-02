A trois semaines du Real, un attaquant de City inquiète

Manchester City a confirmé l'information: Raheem Sterling ne jouera pas le week-end prochain contre West Ham. "Des scans passés ce jeudi ont révélé une blessure aux ischio-jambiers", précise le club sur son compte Twitter. Une blessure qui peut inquiéter même si le temps joue en la faveur de Raheem Sterling: après le duel de dimanche contre les Hammers, les Citizens auront presque deux semaines de repos.

Un moindre mal vu le programme qui attendra ensuite les hommes de Pep Guardiola: un déplacement à Leicester le 22 février, puis un autre déplacement, plus important encore, au Real, le 26, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Raheem Sterling will miss our game against West Ham this weekend after scans revealed he has suffered damage to his left hamstring.



Everyone at City wishes @sterling7 a full and speedy recovery 💙 pic.twitter.com/fVIgTtwTfW