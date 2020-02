🎥 Bundesliga : Dortmund et ses Diables Rouges défaits chez un ancien de JPL; mauvaise opération pour Schalke et Benito Raman

Avant les rencontres de dimanche, Schalke et Dortmund clÎturaient la 21e journée de Bundesliga respectivement face à Paderborn et Leverkusen.

Leverkusen - Dortmund 4-3

Le Borussia, avec Axel Witsel au coup d'envoi et Thorgan Hazard sur le banc, se déplaçait à Leverkusen 6e, qui ouvrait le score par Volland (20e) bien servi par Amiri. Hummels (22e) égalisait rapidement pour Dortmund avant qu'Emre Can, pour son premier match avec Dortmund, ne mette son nouveau club aux commandes (33e) avec un superbe but.

C'était sans compter sur un doublé de Volland juste avant la pause. Raphaël Guerreiro remettait Dortmund aux comandes, à l'heure de jeu. Mais dans un scénario de folie, le Bayer Leverkusen trouvait encore l'énergie pour retourner le match : l'ancien joueur de Genk Leon Bailey égalisait dix minutes après son entrée en jeu (81e), avant que Lars Bender ne donne l'avantage au Bayer une minute plus tard. La montée d'Hazard en fin de match n'y changeait rien, Dortmund repartait bredouille au terme d'une rencontre spectaculaire.

Schalke - Paderborn 1-1

Avant cela, les Königsblauen n'ont pu faire mieux qu'un nul à domicile face à la lanterne rouge, et ce malgré la présence de Benito Raman dans le onze de base, décisif quelques jours plus tôt en coupe. Schalke a dû attendre l'heure de jeu avant d'ouvrir le score, par le jeune Kutucu, 19 ans. Mais les locaux se faisaient surprendre en fin de rencontre, avec l'égalisation de Gjasula (81e). Paderborn reste dernier, et Schalke manque l'occasion de se rapprocher du Top-4.