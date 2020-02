La situation de Meunier au PSG reste floue

Son contrat expire en juin et le club parisien n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation.

Thomas Meunier vit-il ses derniers mois du côté de la capitale française ? C'est une question qui a le mérite d'être posé au vu de la situtation actuelle du latéral droit, qui a pourtant exprimé son souhait de rester à Paris.

Le Parisien explique que le PSG a formulé une offre que le joueur trouve insuffisante et en-dessous de ses espérances. Du côté parisien, on estime que l'offre est irrefusable. La situation semble compliquée et les deux parties devront mettre de l'eau dans leur vin. La saga Meunier n'a pas l'air d'être véritablement terminée.