🎥 The Kevin De Bruyne Story: City met sa star belge à l'honneur

Avec un sacré casting pour présenter le meilleur passeur de Premier League.

'Made In Belgium', c'est le titre du documentaire que consacre City + (la chaîne de tv officielle du club mancunien) à Kevin De Bruyne, arrivé à Manchester City il y a quatre ans et demi et qui a définitivement conquis le coeur des supporters des Sky Blues.

Le club dévoile ce lundi les premières images de ce documentaire et on y voit déjà du beau monde: des membres de sa famille, certains de ses formateurs, mais aussi Vincent Kompany, Roberto Martinez, Eden Hazard et bien entendu Pep Guardiola reviennent sur la trajectoire singulière de KDB.