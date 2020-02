Bundesliga : Le Hertha Berlin de Boyata et Lukebakio réalise un joli come-back !

Quel match d'ouverture de la 24e journée de Bundesliga.

En déplacement au Fortuna Düsseldorf, le Hertha Berlin de Boyata et Lukebakio a remonté trois buts en seconde période afin d'arracher le match nul (3-3).

Düsseldorf avait pris un large avantage par un doublé de Karaman (6e et 45e+1) et un but de Tommy (10e). Seulement, le back gauche a aussi inscrit un auto-but (64e). Cunha (66e) et Piatek sur penalty (75e) ont permis ensuite aux visiteurs de revenir dans la partie. Les locaux sont 16es quand les visiteurs occupent la 13e place.