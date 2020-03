Aston Villa et ses "Belgicains" bientôt entrainés par une légende du football ?

Après plusieurs saisons à l'échelon inférieur, Aston Villa a fait son grand retour dans l'élite.

Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu et malgré une finale de coupe (perdue contre Manchester City), le club est avant-dernier au classement et donc directement menacé de relégation.

En général dans ce genre de situations, l'entraineur est le premier visé. Et selon les médias anglais, Dean Smith serait menacé et devrait craindre pour son poste, et un certain... John Terry (son adjoint) serait donné favori pour prendre la relève en cas de licenciement.

L'ancien défenseur et légende de Chelsea pourrait ainsi obtenir sa chance en tant qu'entraineur.

Si cela venait à se concrétiser, Terry s'occuperait alors des nombreuses connaissances du football belge qui composent le noyau, à savoir Björn Engels, Ally Samatta, Marvelous Nakamba, Wesley Moraes et Trezeguet, tous passés par notre JPL.