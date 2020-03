Bruno Fernandes récompensé - pour le dernier trophée individuel de la saison en Premier League ?

Bruno Fernandes est arrivé lors du mercato hivernal à Manchester United et son impact sur le jeu des Red Devils a été immédiat. Le Portugais a été élu footballeur du mois de février en Premier League.

L'histoire retiendra peut-être que Bruno Fernandes (25 ans) a reçu le dernier trophée de Player of the Month de la saison en Premier League, dusse la compétition ne pas aller à son terme en raison du Coronavirus. Le Portugais de Manchester United a été récompensé de son mois de février de haut vol (un but, deux passes décisives mais surtout un impact visible sur le jeu de Manchester, invaincu avec son nouveau meneur de jeu) par le titre de Joueur du mois de février.