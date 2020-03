Comment Bruno Fernandes a mis Manchester United dans sa poche

Un mois et demi après son arrivée, Bruno Fernandes a déjà empoché une distinction individuelle: la récompense de premières semaines très prometteuses pour le Portugais en Angleterre.

Et pourtant, Bruno Fernandes avait une mission compliquée à mener en arrivant à Manchester United. Super star du Sporting Club Portugal en début de saison (14 buts, 14 assists en 26 matchs disputés), le Portugais a su séduire l'Europe, alors que Manchester United a mis le paquet pour le faire venir.

Quatrième transfert le plus cher de l'histoire de Man U?

55 millions d'euros, c'est le montant déboursé par les Red Devils cet hiver, mais les bonus pourraient pousser cette somme à 80 millions d'euros. Ce qui placerait Bruno Fernandes à la quatrième position des transferts les plus chers de l'histoire de Manchester United: derrière Paul Pogba (104 millions), Harry Maguire (87) et Romelu Lukaku (84,7).

Autant dire que son arrivée avait fait naître l'espoir dans l'esprit des supporters mancuniens. Six semaines après son arrivée, Bruno Fernandes a déjà montré qu'il avait les épaules pour gérer cette pression et rapprocher United des hauteurs en Angleterre. Et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le premier Portugais récompensé par le titre de Joueur du Mois en Premier League, depuis Deco... en 2008!

Neuf matchs, quatre buts, trois assists

Au total, le Portugais a disputé neuf matchs avec les Red Devils, il a déjà inscrit trois buts et distribué trois assists. Mais Manchester United a surtout retrouvé des couleurs. En championnat, les Mancuniens n'ont d'ailleurs plus perdu depuis la première apparition de leur nouvelle recrue à Old Trafford (trois victoires, deux partages) et ils sont revenus à trois unités de la quatrième place de Chelsea.

Mais Manchester United est aussi encore en course dans deux autres compétitions: la FA Cup, où les Red Devils se sont qualifiés pour les quarts de finale et l'Europa League où le ticket. Autant dire que les premiers pas de Bruno Fernandes semblent avoir fait souffler un vent nouveau sur le Théâtre des Rêves, mais il faudra attendre quelques semaines ou quelques mois pour en avoir vérifier l'hypothèse...