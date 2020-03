La Roma rend hommage aux médecins décédés du coronavirus

La Roma a tenu à montrer son soutien envers le corps médical durant cette crise du coronavirus. Sur son compte Twitter, le club de la Louve a publié les photos de médecins et d'infirmier.es décédés du coronavirus : "Au moins 18 médecins sont décédés de Covid-19 en Italie. Dans le monde, plus de 40 membres du personnel médical ont perdu la vie en traitant des patients atteints de coronavirus. D'Italie en Iran, notre club commencera à honorer cette semaine le personnel médical courageux qui travaille tous les jours en première ligne".

Un bel hommage de la part du club de la capitale, qui a aussi distribué des masques à des hôpitaux. Les joueurs des Galliorossi ont aussi fait don d'une partie de leur salaire, rassemblant pas moins de 450.000 euros.

In Italia sono deceduti almeno 18 tra dottori e infermieri a causa del #Covid19. Nelle ultime settimane oltre 40 operatori sanitari hanno perso la vita in tutto il mondo mentre curavano i malati di Coronavirus. L’#ASRoma ha scelto di onorare chi lavora in prima linea ogni giorno pic.twitter.com/qoCfMFYilI