En quête d'un attaquant, Manchester United n'est pas insensible au buteur des Spurs

Les Red Devils ne sont pas insensibles à Harry Kane, ce n'est pas un secret, et ils sont à la recherche d'un attaquant capable de planter plusieurs buts chaque saison.

L'été sera animé pour United qui cherche absolument un attaquant de classe mondiale pour la saison prochaine. L'intérêt mancunien pour le buteur des Spurs prendrait même une direction concrète si l'on en croit The Athletic.

Ainsi, Manchester Utd aurait posé une condition à l'attaquant : que celui-ci indique d'abord à son club qu'il souhaite partir, avant que Manchester ne débute les négociations avec Tottenham.

United sait que ce transfert serait sensible et surtout compliqué, et aurait ainsi cherché à couvrir ses arrières. Ce scénario ne semble pas impossible, vu le niveau de jeu affiché par les Spurs et surtout la présence de José Mourinho qui ne semble pas faire l'unanimité.

Dans tous les cas, ce transfert signifierait que Manchester United débourse une très grosse somme vu que Kane est sous contrat à Londres jusqu'en 2024, et un transfert pourrait être évalué à près de 150 millions d'euros.