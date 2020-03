L'Organisation Mondiale de la Santé pourra disposer des joueurs et des médias du...PSG

Après avoir effectué un don de 100.000 euros au Secours populaire français, le Paris Saint-Germain poursuit les bonnes actions.

"J’ai eu un appel productif avec Nasser Al-Khelaïfi sur son engagement à aider l’OMS pour gagner la lutte mondiale contre le coronavirus. Le soutien des mondes du sport, des médias et du divertissement est vital pour protéger tout le monde", a confié sur Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui dirige l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Nasser Al-Khelaïfi aurait donc proposé de mettre à disposition tous les médias et surtout les joueurs pour aider et fabriquer par exemple des spots publicitaires, explique Le Parisien.

I had a very productive call with Nasser Al-Khelaifi, of @PSG_inside @beINSPORTS & @Miramax, on his commitment to helping @WHO win the global fight against #coronavirus. Support from the sports, media & entertainment worlds is vital for protecting everyone from #COVID19