Les supporters de Lens mobilisés, malgré la frustration : "Aller à Bollaert est un besoin vital !"

Plus de trente groupes ultras français se sont mobilisés pour venir en aide, d'une manière ou d'une autre, aux travailleurs de la santé.

Les groupes ultras sont souvent des groupes conscients et impliqués dans les questions sociétales ; ils sont nombreux à s'organiser pour combler le manque de financement structurel dans les soins de santé. C'est notamment le cas des Red Tigers 94 du Racing Club de Lens.

Les supporters du Nord de la France ont déjà récolté quelques milliers d'euros pour permettre au personnel hospitalier "de travailler plus sereinement, l'esprit libéré, pleinement concentré sur la plus grande aventure de leur vie médicale, de notre vie". Ainsi les Ultras lensois ont récolté du matériel adapté pour l'accueil des enfants au sein de l'hôpital, des livres pour les patients et "tout ce qui peut faire sourire, aider à tenir debout, et à repartir au combat".

Dans un reportage réalisé par France TV, un des membres du groupe explique, pourtant, toute la frustration de ne plus aller au stade : "Toutes les semaines, tous les jours, nous parlons football et Ultras. On a toujours quelque chose à faire et quand on arrive au match le week-end, il n’y a que ça. Je ne prévois rien quand on a match à Bollaert. Je ne pourrais jamais arrêter d’aller à Bollaert, c’est un vrai besoin. C’est un besoin social et vital. Cela me bouffe vraiment de plus pouvoir aller au stade. J’ai une grosse boule au ventre en permanence mais au fond de moi, je suis totalement conscient de ce qui se passe et le confinement est hyper important."

Une chose est certaine, pour eux, pas question d'envisager des matchs à huis clos. La compétition reprendra avec supporters ou ne reprendra pas, quitte à attendre plus longtemps.