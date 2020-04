L'incroyable record personnel d'Eden Hazard avec Chelsea !

Après six saisons passées à Chelsea, Eden Hazard a rejoint le Real Madrid cet été. Un départ qui ne porte pour le moment pas ses fruits puisque le capitaine des Diables Rouges a été en difficulté durant la majeure partie de la saison en raison de blessures à répétition. Pour autant, ce qui est sûr c'est que le numéro 7 des Merengues a bel et bien marqué la Premier League de son empreinte.

Une saison restera sans doute plus dans les mémoires que les autres, il s'agit de l'exercice 2014/2015. En effet, cette année-là, le Belge est tout simplement en feu et soulève la Premier League avec les Blues. D'un point de vue personnel, il inscrit 19 buts et délivre 13 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres de Mourinho, des performances mises en avant grâce aux statistiques dévoilées par WhoScored.

Eden Hazard completed 181 successful dribbles in the 2014/15 Premier League campaign - his record in a single league season



We compared the Belgian's stats that year to those of a stunning debut season from Alexis Sanchez at Arsenal 👉 https://t.co/dHNfnDLokn pic.twitter.com/P2V9N1p6k3