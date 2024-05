À 75 ans, Georges Leekens peut-il encore sortir de sa retraite ?

Georges Leekens n'a plus entraîné depuis 2019. Il fête aujourd'hui ses 75 ans, mais peut-il encore sortir de sa retraite et prendre tout le monde par surprise ?

Ce 18 mai, Georges Leekens fête ses 75 ans. "Long Couteau" a eu une longue et riche carrière, de joueur d'abord, d'entraîneur ensuite. Pilier du FC Bruges, il s'est reconverti avec succès, remportant d'abord le titre de champion de Belgique en tant que coach des Blauw & Zwart en 1990, avant la Coupe de Belgique en 1991.

Après des passages dans divers clubs et une demi-saison de folie avec l'Excelsior Mouscron, Georges Leekens avait pris la tête des Diables Rouges, devenant une véritable figure médiatique qui n'a plus quitté l'actualité, ou à peine. Algérie, Lokeren, Bruges et les Diables à nouveau : Leekens a clivé, mais aussi obtenu des résultats un peu partout.

Depuis 2019, cependant, il est à la retraite, ou à peu près, après une ultime pige délicate en Iran. "On m'a proposé de devenir directeur sportif, mais j'ai refusé. J'ai travaillé jusqu'à 71 ans et même si je suis toujours passionné par le football, je crois que pendant la pandémie, c'était le bon moment pour arrêter", déclare-t-il à la RTBF.

Un retraité en paix, donc. Mais qui ne peut s'empêcher de laisser la porte ouverte, ou du moins légèrement entrebaillée. "On ne sait jamais avec Georges Leekens", plaisante l'ancien sélectionneur des Diables Rouges. "C'est toujours difficile de refuser".

Pourrait-on assister à un retour de "Long Couteau", peut-être dans un rôle en coulisses plutôt que sur le banc d'un club ? C'est fort peu probable... mais comme il le dit lui-même : on ne sait jamais.