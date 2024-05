N'en déplaise à Carl Hoefkens : une récompense pour la montée en puissance de Kasper Schmeichel, et pas des moindres

Kasper Schmeichel a fini par mettre tout le monde d'accord à Anderlecht. Les statistiques semblent refléter la bonne impression générale.

Les premières semaines de Kasper Schmeichel ont rapidement laissé les observateurs sceptiques. Même si Brian Riemer et Jesper Fredberg répétaient à qui voulait bien l'entendre que le portier a aussi été choisi pour son leadership et son jeu au pied, sa réactivité face aux tentatives adverses laissait à désirer.

Mais l'international danois a élévé son niveau et fini par faire taire une bonne partie des critiques le concernant en enchaînant quelques matchs références entre les perches.

Cela se remarque dans le bilan de la saison du CIES. L'institut s'est penché sur les joueurs les plus impactants pour leur équipe en croisant des paramètres tels que le temps de jeu, le niveau de la compétition, les résultats de l'équipe et les performances individuelles.

Kasper Schmeichel mis à l'honneur

Sans surprise, les cinq plus grands championnats trustent les plus hautes places du classement (Rodri devance Granit Xhaka et Martin Odegaard dans le top 3). Mais le CIES a également concocté un onze des meilleurs joueurs hors du big five.

Ce qui permet ainsi à Johan Bakayoko de figurer sur le flanc droit. Kasper Schmeichel est le seul joueur du championnat belge à y figurer. A 37 ans, il serait donc, si l'on en croit ce modèle statistique, le meilleur gardien hors des cinq grands championnats.