Enfin un soulagement pour le Standard ? Changement majeur dans les rangs de 777 Partners !

Alors que la fin de saison approche (enfin) en bords de Meuse, l'avenir du Matricule 16 et de son propriétaire, 777 Partners, reste plus flou que jamais.

Il est très probable que les Américains se séparent du Standard dans les semaines à venir, mais reste encore à voir qui aura les épaules et l'envie de reprendre un club sur une pente que descendante à tous les étages.

Du côté de 777, c'est aussi l'heure des grands changements. L'entreprise, en faillite, va se séparer de toutes ses activités liées au football, et emporte ses clubs dans son ouragan.

Au tribunal de New-York, entre autres, l'entreprise est la cible de nombreuses plaintes et petit à petit, tout le monde essaye de quitter le navire tant qu'il en est encore temps.

Philippe Auclair, qui fut l'un des premiers journalistes au Monde à s'être intéressé de plus près au mode de fonctionnement de 777 Partners, a fait bouger les lignes, et pas qu'un petit peu.

Le 6 mai 2024, Josh Wander, sa sœur, Mollie, ainsi que Steven Pasko, soit les deux co-fondateurs de l'entreprise, ont démissionné de leurs postes de dirigeants de 777 Partners LLC et 600 Partners LLC, qui contrôlent, via Nutmeg Acquisitions LLC, toutes leurs opérations football.

Un sacré changement pour 777 et une confirmation : le football et le fonds d'investissements américain, c'est (bientôt) fini.

