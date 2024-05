Le RFC Liège sur ses gardes : un club de Pro League à l'affût pour Gaëtan Englebert

Gaëtan Englebert réalise un gros travail au RFC Liège. Au point de voir son profil plaire à un club de l'élite.

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé pour les entraîneurs en cette fin de saison. À Genk, Wouter Vrancken a s'en est allé de manière précipitée, sans doute pour remplacer Hein Vanhaezebrouck à La Gantoise. Le club lui cherche donc un successeur.

Très convaincant pour sa première saison à Saint-Trond, Thorsten Fink est l'un des candidats pressentis par les Limbourgeois. Les Trudonnaires auraient même déjà ciblé un nouvel entraîneur en cas de départ de Fink, que ce soit à Genk ou ailleurs.

Selon Sacha Tavolieri, le STVV songe à Gaëtan Englebert. L'ancien joueur de...Saint-Trond (entre 1997 et 1999) est très apprécié suite à la montée du RFC Liège en D1B et à la bonne saison des Sang et Marine dans l'antichambre de l'élite.

Englebert et Bertaccini à nouveau réunis ?

Les Canaris trouveraient son profil intéressant, même s'il n'y a encore rien de concret. L'option numéro un serait que Fink reste une année de plus, mais l'entraîneur allemand risque d'être convoité.

Si cela venait à évoluer de manière plus concrète cet été, Gaëtan Englebert pourrait retrouver Adriano Bertaccini au Stayen. Sous ses ordres, l'attaquant a inscrit 11 buts en 17 matchs de D1B.