Un jeune liégeois prêt à se relancer en Belgique après avoir atteint la Conference League

Sami El Anabi a un parcours atypique mais a déjà connu énormément de choses. Il revient désormais de Malte.

En janvier dernier, l'ancien Espoir de Virton Sami El-Anabi (23 ans) optait pour un défi étonnant : il quittait le Maroc (Wydad Casablanca) pour signer à Marsaxlokk. Un club de D1... maltaise. Cinq mois plus tard, le club a atteint ses objectifs et disputera le second tour préliminaire de la Conference League.

El-Anabi, cependant, s'est blessé à son arrivée après 3 matchs à peine. Il n'a donc pas pu contribuer autant qu'il le souhaitait à la saison réussie de son club. Désormais en fin de contrat, il est de retour en Belgique et attend son nouveau défi.

"Il se peut que je prolonge à Marsaxlokk ou que je retourne à Malte. Mais je ne suis pas opposé à me poser et essayer de jouer en Belgique", nous explique-t-il. Sami El-Anabi, défenseur central, a été formé à l'Excelsior Virton dont il était capitaine des Espoirs. Il est également brièvement passé par l'académie du Standard dans sa jeunesse.

Son parcours est atypique puisqu'il a lancé sa carrière en Bulgarie, à Cherno More puis au Spartak Varna. Le Belgo-Marocain a ensuite reçu l'occasion de découvrir le pays de ses parents, signant au Wydad Casablanca.

Lui-même international marocain U23, El-Anabi n'a cependant pas pu enchaîner dans des circonstances parfois difficiles, mais a connu des ambiances extraordinaires au Maroc. "Un peu moins à Malte, les stades sont moins remplis", reconnaît-il.

Désormais, son objectif sera de se poser quelque part et d'enfin réussir à enchaîner les saisons. Que ce soit en Belgique ou ailleurs.