"C'est peut-être bizarre à dire, mais" : Carl Hoefkens revient avec...nostalgie sur son passage au Standard

Carl Hoefkens a été viré un 31 décembre par la direction du Standard. Mais il ne garde pas de mauvais souvenir de son passage chez les Rouches, que du contraire.

Carl Hoefkens joue la carte de la franchise à l'heure de revenir sur son passage au Standard. Interrogé par La Dernière Heure, il avoue n'avoir toujours pas digéré son départ précipité juste avant la nouvelle année.

Mais il tient aussi à garder le positif : "Au niveau du travail, ce n’était pas si mal. C’est peut-être bizarre à dire, mais j’ai vécu une belle période au Standard, j’ai eu de bonnes relations et une bonne connexion avec les gens, en peu de temps. Je peux dire que j’adore Liège".

"On a eu des vrais succès, même si cela a été difficile au début. Je savais que ce serait compliqué, mais pas aussi compliqué, notamment au niveau des renforts arrivés tardivement. Mais après les succès contre Bruges (2-1) et Anderlecht (3-2), mon opinion était encore plus claire sur le potentiel de ce club, avec ce public" poursuit-il.

Le Standard ne va pas mieux

Carl Hoefkens sait tout de même faire son auto-critique : "Les matchs contre les "petites" équipes, à domicile, on devait les gagner. Mais on n’a que rarement su faire la différence dans les trente derniers mètres alors qu’on était équilibré derrière. J’ai peut-être été trop romantique, à vouloir jouer de manière dominante. Mais quand on a 70 % de possession, sans se créer assez d’occasions…".

L'ancien coach des Rouches a en tout cas eu le temps de penser à tout cela. Une remise en question qui pourrait lui être utile en cas de rebond dans une autre équipe de Pro League. Il a d'ailleurs lui-même confirmé qu'une possibilité se dessinait.