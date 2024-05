Carl Hoefkens de retour en Pro League ? Il répond clairement

Carl Hoefkens a été licencié par le Standard fin décembre dernier. On le cite désormais au KV Malines pour succéder à Besnik Hasi.

Carl Hoefkens a été licencié fin de l'année dernière par le Standard, en raison de résultats décevants, mais un changement d'entraîneur n'a pas non plus donné les résultats escomptés pour les Rouches.

Le club continue de sombrer de plus en plus profondément et pas seulement sur le plan sportif. Le match contre Westerlo qui n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière a été le triste point culminant de tous les malheurs que 777 Partners a apporté au Standard.

Six mois plus tard, Hoefkens semble cependant complètement prêt pour un nouveau travail, bien qu'il ait déjà refusé une offre de Zamalek en Égypte peu de temps après son licenciement au Standard.

Hoefkens à Malines ?

Actuellement, il semble être l'un des candidats à la succession de Besnik Hasi au KV Malines. "C'est une option, oui", admet Hoefkens dans Het Belang van Limburg. "Le KV Malines est un club de tradition."

Mais il est également en contact avec d'autres clubs, indique immédiatement Hoefkens. "J'ai le sentiment que je peux encore apporter quelque chose au football, mais cela ne doit pas nécessairement être dans un club de premier plan."

Hoefkens sait clairement ce qu'il veut. "Faire progresser une équipe, améliorer les joueurs et obtenir des résultats peut également se faire dans une équipe classée sixième, huitième ou neuvième. Ce que je ne veux plus, c'est m'impliquer dans un projet pour quelques mois seulement."