Un international de plus à l'Antwerp, en compagnie de deux anciens d'Anderlecht

Aucun joueur de l'Antwerp ne fait partie de la sélection des Pays-Bas. Mais Gyrano Kerk, natif d'Amsterdam, va découvrir la sélection du Suriname !

L'Antwerp a beau avoir vécu une saison compliquée, le Great Old compte plusieurs internationaux dans ses rangs. Mandela Keita peut espérer disputer l'Euro 2024, par exemple, et plusieurs joueurs anversois ont déjà connu la sélection nationale néerlandaise.

Aucun, cependant, n'a été repris par Ronald Koeman avec les Oranje pour l'Euro à venir. Et l'un d'eux, natif d'Amsterdam, va découvrir une autre sélection. Gyrano Kerk (28 ans) a en effet été repris pour la première fois avec le Suriname.

Le sélectionneur du Suriname, Stanley Menzo (ancien joueur et entraîneur du Lierse), a en effet rappelé Kerk en vue des matchs de qualifications pour le Mondial 2026 face à Saint-Vincent-et-Grenadines et Anguilla.

Kerk n'est pas le seul nom connu de la sélection du Suriname, qui tente de convaincre de plus en plus de joueurs néerlandais d'opter pour le pays de leurs origines. On retrouve ainsi Justin Lonwijk, Warner Hahn (tous deux ex-Anderlecht) et Stefano Denswil (ex-Bruges) dans la sélection de Menzo.

Gyrano Kerk, prêté par le Lokomotiv Moscou, a disputé 42 matchs pour l'Antwerp (4 buts) cette saison.