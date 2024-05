Le frère de Zeno Debast inclus dans son futur transfert ?

Zeno Debast est tout proche de signer au Sporting Portugal, même si les négociations prennent du retard. Anderlecht aurait revu ses exigences à la hausse, et l'entourage du joueur pourrait aussi avoir son mot à dire.

Il y a une semaine de cela, la presse portugaise en faisait sa une : Zeno Debast (20 ans) allait filer au Sporting Portugal, où un contrat de 5 ans l'attendrait, pour une somme estimée entre 16 et 18 millions d'euros. Le club portugais aurait convaincu Debast, et était proche de trouver un accord avec Anderlecht.

Lisbonne reste la destination la plus plausible pour le Diable Rouge, mais les négociations ont depuis stagné. Le RSCA, notamment, a revu ses exigences financières à la hausse (jusqu'à 20 millions d'euros). Enfin, notons que des sources belges démentent un accord entre Zeno Debast et le Sporting.

Dans ce jeu de dupes, le moindre détail peut avoir son importance. Et le Sporting Portugal pourrait utiliser un levier surprenant. En effet, selon nos informations, il n'est pas impossible que Debast parte en compagnie... de son frère, Milan, qui évolue chez les U15 du RSCA.

Les Debast en famille à Lisbonne ?

On le sait, tout Neerpede est scouté avec attention par les clubs européens, et si le Sporting Lisbonne suit Debast, il en a également profité pour jeter un oeil chez les jeunes talents du RSCA. Or, parmi ces jeunes talents, un certain Milan Debast se démarque en U15, dans un style comparable à celui de son frère.

L'opération pourrait être gagnant-gagnant : Zeno Debast partirait au Portugal en famille, ce qui faciliterait son acclimatation ; Anderlecht pourrait revoir ses exigences à la hausse ; et le Sporting Portugal, en plus de convaincre sa cible n°1 en défense, chiperait un talent potentiel dès son plus jeune âge.

On ignore bien sûr si cet élément précis des négociations sera celui qui fera pencher la balance en faveur du club lisboète, ou même si le RSC Anderlecht y serait ouvert. Mais une chose est sûre : Zeno Debast quittera Anderlecht cet été, et toutes les parties veulent régler le dossier avant l'Euro 2024. Ca ne laisse plus beaucoup de marge.