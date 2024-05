Brian Riemer est-il trop critiqué ? "Il mérite plus de crédit"

Anderlecht peut être champion dès ce dimanche, et pourtant, Brian Riemer est pointé par beaucoup comme le "point faible" du RSCA. Kasper Schmeichel a tenu à défendre son entraîneur.

Anderlecht sera-t-il champion de Belgique grâce à Brian Riemer... ou "malgré" Brian Riemer ? La question est un peu provocante, mais pour beaucoup, le Danois est le point faible du RSCA.

Présenté comme un excellent meneur d'hommes, voire un très bon T2, mais pas un grand tacticien, Riemer a cependant été défendu par Kasper Schmeichel.

Pour le gardien de but du Sporting, Riemer est injustement critiqué. "Je pense que c'est un excellent entraîneur qui mérite plus de crédit que ce qu'il reçoit. Il amène une structure et a une idée claire d'où il veut aller", assure Kasper Schmeichel dans Het Laatste Nieuws.

Pour Schmeichel, qui a déjà connu de nombreux grands entraîneurs dans sa carrière, les résultats d'Anderlecht doivent donc quelque chose à Riemer. "Il transmet ses idées avec succès. Si ce n'était pas le cas, Anderlecht ne serait pas passé de la 11e à la première place en un an", souligne le portier danois.

Ce dimanche, le RSC Anderlecht sera sacré champion de Belgique en cas de victoire et si l'Union Saint-Gilloise ne l'a pas emporté au Cercle plus tôt dans la journée. Ce serait le premier titre de champion du RSCA depuis 2017.