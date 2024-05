Luciano D'Onofrio continue à se renseigner : main dans la main avec un investisseur exotique pour sauver le Standard?

Lucien D'Onofrio va-t-il revenir à Liège par la grande porte tel un messie ? L'ancien dirigeant du Standard se renseigne en tout cas et prospecte en coulisses.

Le Standard est dans la tourmente et se cherche un repreneur, qui pourrait sortir le club des griffes de 777 Partners et de l'ornière. Plusieurs options sont citées. On sait que Bruno Venanzi pourrait récupérer la main et chercher un investisseur de son côté, la seconde tranche de paiements ne lui ayant pas été versée par 777.

Mais l'une des pistes privilégiées par les supporters liégeois mène bien sûr à Luciano D'Onofrio. Vice-président du Standard de 1998 jusqu'à 2011, D'Onofrio est réclamé à cors et à cris par une partie du public, lui qui avait mené les Rouches jusqu'à deux titres de champion en 2008 et 2009.

On le sait, Lucien D'Onofrio est intéressé, et se renseigne en coulisses. Sudpresse a encore dévoilé de nouveaux détails à ce sujet. L'intérêt de l'ex-dirigeant est concret et D'Onofrio aurait même rencontré divers acteurs de la région liégeoise, notamment le monde politique.

Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie, avait récemment évoqué une éventuelle participation de la Région Wallonne au sauvetage du Standard de Liège, qui représente beaucoup d'emplois mais a surtout une valeur culturelle et symbolique inestimable pour toute la région (lire ici).

Lucien D'Onofrio aimerait réussir à trouver une solution pour, comme en 1998, sauver le Standard de la faillite. À l'époque, environ 35 millions d'euros avaient été injectés avec l'aide de Robert Louis-Dreyfus. On sait qu'il faudrait au moins 50 millions d'euros pour rétablir l'équilibre cette fois.

D'Onofrio n'investirait encore une fois pas ses fonds propres : il arriverait main dans la main avec un investisseur étranger. En l'occurrence, potentiellement, un investisseur indien. La "garantie" amenée par le nom D'Onofrio rassurerait cependant cette fois les supporters du Standard...